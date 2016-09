A coordenação do movimento apostólico Mãe Rainha do bairro Bom Jesus, convida as famílias, os seguidores e comunidade em geral para participarem da celebração eucarística no próximo domingo (25), às 19h30 na matriz do Bom Jesus Ressuscitado.

Nesta celebração estará presente a senhora Eliane Cunha assessora do movimento de Garanhuns -PE.

Desde já a coordenação agradece a presença de todos.