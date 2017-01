MPPE ajuíza ação para que Prefeitura de Betânia pague salários atrasados

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ajuizou uma ação contra a Prefeitura de Betânia, no Sertão, para que o órgão pague os salários atrasados dos servidores. Segundo a promotora de Justiça Rhyzeane Cavalcanti de Morais, “moradores e servidores de Betânia noticiaram um agravamento na prestação dos serviços públicos essenciais desde o mês de outubro de 2016”.

Diante desta denúncia, o MPPE recomendou à ex-prefeita do município – em 19 de dezembro – que mantivesse a folha de pagamento dos servidores em dia e que quitasse os valores em atraso no prazo de cinco dias. No entanto, a recomendação não foi atendida, conforme informou o Ministério.

“Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que a União repassou ao município de Betânia, em 2016, mais de R$ 19 milhões, mas o município insiste, de forma inexplicável, em interromper diversos serviços e não realizar o pagamento dos seus servidores”, destacou a promotora de Justiça. (G1)