MPPE monitora delegacia em que vítima de ofensas na internet tentou prestar queixa

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) está monitorando os trabalhos da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPCRICI), onde a jovem Daniela Martins, que sofreu ameaças na internet após postar uma foto sem roupa, tentou prestar queixa. A jovem recorreu ao MPPE por ter sido desencorajada a fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.).

Uma reunião foi realizada na segunda-feira (23), no MPPE, para ver o andamento do caso. Além da representante da DPCRICI, estiveram presentes Daniela Martins e assessoras jurídicas. Segundo o promotor de Justiça Maxwell Vignoli, a DPCRICI era acompanhada pelo MPPE há pelo menos um ano, após um caso de intolerância religiosa registrado através de redes sociais.

“Nesse caso, não conseguiram identificar o autor das postagens porque a vítima fez uma denúncia na própria rede social e a publicação foi excluída. No momento que acontece o crime, é importante salvar o link da página e não fazer a denúncia, porque isso facilita a localização física da pessoa”, explica.

De acordo com Vignoli, a atitude de Daniela ajudou nas investigações e deve contribuir para a melhora do serviço prestado pela delegacia. “Nossa investigação é responsável por avaliar as políticas públicas e exige de nós uma busca de provas apresentadas pela população, como fez Daniela”, disse.

Na reunião, a agente de polícia que representou a delegacia informou que os ‘prints’ levados por Daniela à delegacia não continham os links necessários para identificar os responsáveis pelas injúrias, mas também informou que o órgão vai passar por uma reestruturação das atribuições.

A advogada Maria Helena Villachan, que presta assessoria jurídica a Daniela, informou que há outras formas de constatar o crime cometido contra a jovem. “Ela não tinha condições de imprimir todas as páginas que continham ofensas à jovem, como pediu a delegacia num primeiro momento. A prestação de serviço público deve ir além da capacidade financeira do cidadão”, pontuou. Uma nova audiência para acompanhar o inquérito foi marcada pelo MPPE para o dia 16 de fevereiro.

Para a jovem, vítima de ofensas desde o fim de 2016, o acompanhamento do caso pelo MPPE vai facilitar o trabalho de busca pelos responsáveis pelas ofensas. “Isso é muito bom, porque nesse mundo da internet, as pessoas acham que estão por trás do computador e não serão achadas. Não sou a primeira nem vou ser a última pessoa a passar por isso”, comentou Daniela.

Entenda o caso

As proporções da postagem de Daniela transcenderam sua rede de amigos e, além de elogios e incentivos, a jovem também foi bombardeada com uma série de críticas ao seu corpo. Em alguns momentos, usuários de redes sociais ameaçaram espancar a jovem devido ao seu peso.

A jovem chegou a procurar a polícia em dezembro do ano passado, mas, de acordo com a vítima, o Boletim de Ocorrência só poderia ser registrado caso as mensagens contendo as agressões fossem impressas. Por achar que teria que imprimir todas as mensagens, acabou desistindo. Sem condições financeiras, gastaria mais de R$ 700 para imprimir todas as ofensas.

A federalização do caso foi solicitada pelo promotor de Justiça Maxwell Vignoli no dia 5 de fevereiro, mas, segundo ele, a DPCRICI precisa aprofundar as investigações para que o caso seja assumido pelo Ministério Público Federal. “É preciso constatar, por exemplo, que há um grupo formado por várias pessoas que dividem princípios contrários aos presentes na Constituição, como a livre expressão”, explicou. (G1)