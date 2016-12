MPPE orienta Prefeitura a interditar ruína do Clube Intermunicipal de Serra Talhada

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Prefeitura de Serra Talhada, através da da Secretaria Municipal de Obras, que interdite com urgência as ruínas do histórico prédio do Cist (Clube Intermunicipal de Serra Talhada), na Avenida Comandante Superior, no Centro.

A recomendação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e assinada pelo promotor Vandeci de Souza Leite, na última sexta-feira (16). O documento orienta pela reforma imediata ou demolição compulsória do espaço para preservar segurança das pessoas que passam pelo local, diante da iminência de desabamento da fachada frontal do imóvel.

Os proprietários da família Melo serão informados sobre a melhor saída a ser tomada. De acordo com o farol de notícias, o MPPE deixa claro que tem recebido várias reclamações dos moradores que frequentam o Centro da cidade, os quais anexaram fotos e protocolaram denúncias atestando o cenário preocupante das ruínas do Cist. O clube é considerado um patrimônio cultural da cidade e foi um dos grandes pontos de encontro da juventude serra-talhadense décadas atrás.

Do Blog do Luiz Carlos