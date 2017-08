MPPE recomenda a prefeito de Itacuruba adotar medidas para evitar prática de nepotismo no quadro funcional

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou ao prefeito de Itacuruba, no Sertão de Pernambuco, a adoção de uma série de medidas para evitar a prática do nepotismo nos quadros funcionais do município. Todas as medidas devem ser estendidas aos demais agentes públicos que detenham a atribuição de nomear e exonerar ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança na administração municipal direta e indireta.