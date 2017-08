MPPE recomenda análise de água para consumo humano em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco

Os dados das Gerências Regionais de Saúde (Geres) têm indicado a presença de bactérias do tipo Coliformes totais e Escherichia em amostras de água para consumo humano em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco. Diante do risco à saúde, o Ministério Público de Pernambuco recomendou a Secretaria de Saúde que sejam coletadas amostras em pontos anteriores à reservação. O material coletado deve ser encaminhado às Geres, com a finalidade de analisar a qualidade da água presente nos sistemas de distribuição nos dois municípios.

Segundo a promotora de Justiça Manuela Capistrano Lins, no caso de serem identificadas quaisquer desconformidades no tocante à qualidade da água, os responsáveis pelo sistema de abastecimento de água deverão ser informados para solucionar a situação.

O MPPE recomenda, ainda, a alimentação constante do sistema de informação do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), bem como manter articulação com a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) quando forem detectadas falhas relativas à qualidade dos serviços de abastecimento de água.

A 7ª Geres, além de encaminhar os dados referentes à qualidade da água ao MPPE, também deve orientar no procedimento de coleta das amostras. A Secretaria Municipal de Saúde e a 7ª Geres têm o prazo de 10 dias para informar ao MPPE se acatam ou não a recomendação. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. (G1)