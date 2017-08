MPPE recomenda ao prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde que ofereça condições básicas ao Conselho Titular

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou ao prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco, Dr. Tássio Bezerra, que ofereça condições básicas de trabalho ao Conselho Tutelar. A gestão deve disponibilizar insumos básicos para o bom funcionamento do órgão.

As providências mais urgentes são efetuar a recarga de crédito nos telefones celulares funcionais à disposição do Conselho Tutelar, fornecimento de um veículo para uso dos conselheiros no expediente da manhã e da tarde, sempre que for necessária a realização de visitas programadas e a disponibilização de um veículo para ficar de sobreaviso, em caso de emergências, com um motorista.