MPPE recomenda que Prefeitura de Serra Talhada separe TCR das contas de água e luz. Movimento comemora e emite nota

Começa a surtir efeito a movimentação da população contra as intenções da Prefeitura de Serra Talhada na cobrança da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos).

Depois da movimentação popular contra o abuso do aumento praticado pela Prefeitura de Serra talhada na Cobrança da conhecida ‘Taxa do Lixo’, o prefeito Luciano Duque enviou um novo projeto para Câmara de Vereadores, que foi votado e aprovado pelos vereadores. Na oportunidade sobre forte protesto popular, liderado pelo MAST (Movimento Acorda Serra Talhada), que denunciou o que chamou de ‘pegadinha’, já que no projeto do Executivo, embora anunciasse um aumento no desconto do valor da TCR, elevando de 20 para 30 por cento, incluía em uma das suas cláusulas a permissão, por parte do Legislativo, para que o Executivo pudesse firmar convenio com companhias de água ou energia para inclusão da cobrança da Taxa em suas contas.

A manobra foi denunciada pelo MAST que alegou inconstitucionalidade e levou o caso ao Ministério Público de Pernambuco, que acolheu a Ação Popular e nessa terça-feira (8) foi publicada no Diário Oficial a decisão assinada pelo promotor de justiça Felipe Akel de Araújo.

O MPPE alerta que na eventualidade de qualquer celebração de contrato entre a Prefeitura e concessionárias de água ou energia, se faz necessário uma consulta popular, já que se deve atentar o que reza o Código de Defesa do Consumir que diz que ”É preciso que seja observada a obrigatoriedade de anuência previa do consumidor e garanta que os valores da taxa sejam discriminados e separados dos referentes à prestação de serviço de energia, água e esgoto, ou qualquer outro serviço essencial, mediante a utilização de código de barras distintos, facultando ao consumidor pagar os valores separadamente”.

Segundo o pronunciamento do promotor, “e necessário que a Prefeitura Municipal assegure aos consumidores a opção de bloqueio da cobrança da TCR em conta de luz ou água, ou em qualquer outro serviço essencial”.

O Ministério Público acompanha o raciocínio da população que temia que com a inclusão da Taxa nas contas de água ou energia, tais serviços pudessem ser suspensos, na falta de pagamento.

Para o MPPE a cobrança sem a expressa autorização do consumidor é considerada abusiva.

O Movimento acorda Serra Talhada comemora a decisão e emite nota, parabenizando a população pela mobilização e informando que continua alerta para continuidade da ação que questiona a legalidade da lei que rege a TCR.

Leia abaixo a nota do MAST na íntegra:

MOVIMENTO ACORDA SERRA TALHADA.

O movimento “Acorda Serra Talhada”, vem PARABENIZAR a sociedade civil organizada que perante ameaça formal de ataque ao seu direito de não ter vinculado a “taxa do lixo” as suas contas de água ou de luz assinou um abaixo assinado pedindo ao Ministério Público providências a esse respeito e também requereu a abertura de investigação sobre a legalidade da Lei que modificou a cobrança da TCR.

Já que os seus representantes (vereadores) autorizaram, sem observação ao menos da Comissão de Constituição e Justiça da casa, tendo em vista que se estivessem consultado viriam que tal autorização sem as devidas normas que permitem tal convênio como autorização do contribuinte, código de barras diferentes entre outros, fere de morte o Direito do Consumidor, que os nobres vereadores poderiam ter incluído no corpo da lei para dar tranquilidade a população, o que não foi feito.

Assim, o Ministério Público de Pernambuco no uso de suas atribuições legais, publicou no Diário Oficial de hoje (08/08/2017), uma recomendação a Prefeitura Municipal para se for efetivar o convênio autorizado pelos vereadores seja de acordo com as normas do Direto do Consumidor.

Entendemos essa importantíssima recomendação, pois já temos o exemplo da Taxa de Iluminação Pública que foi introduzida na conta de energia elétrica do cidadão sem nenhuma consulta do contribuinte.

Portanto, grande parte do caminho já foi percorrido e estamos aguardando a providências judiciais a respeito da Investigação que tramita no Ministério Público do Estado de Pernambuco a cerca da legalidade da lei que hoje rege a TCR.

Serra Talhada, 08 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

A coordenação.

Do Caderno 1