MPPE vai investigar existência de funcionários fantasmas na Câmara de Serra Talhada

Foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira (20) a confirmação da instauração do Inquérito Civil para apurar suposta existência de funcionários fantasmas atuando junto à Câmara de Vereadores de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O G1 procurou à Câmara, mas as ligações não foram atendidas.

O prazo de investigação será de 90 dias, de acordo com a publicação no DOE. No site da Casa Legislativa, existe um link de Recursos Humanos, mas nos itens folha de pagamento, viagens, horas extras e outras informações sobre servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa, não existem informações disponíveis.

Valores No Portal da Transparência, os gastos com a folha de pessoal ficam em cerca de R$ 40 mil com os efetivos e mais de R$ 90 mil entre os comissionados, que são alvos da investigação do Ministério Público. Não foi informado pela Câmara no site, a quantidade de servidores efetivos e de comissão que a Casa conta atualmente. (G1)