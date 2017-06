Mulher com suspeita de raiva humana é internada no Hospital Oswaldo Cruz

Uma mulher com suspeita de raiva humana está internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A informação foi passada para na manhã desta quinta-feira (29) por fontes ligadas a unidade de saúde. O nome da paciente não foi informado. Também não se sabe ainda a idade da paciente e a forma de contágio.

O Oswaldo Cruz confirmou a chegada de um paciente com sinais de raiva humana. Mas ainda são realizados exames para confirmar a infecção, que possui taxa de mortalidade de praticamente 100%.

O pernambucano Marciano Menezes da Silva, de 24 anos, que é morador de Floresta, no Sertão de Pernambuco, foi o primeiro brasileiro e o terceiro no mundo a ser curado da raiva humana. O jovem foi contaminado em 2008, quando tinha apenas 16 anos e foi mordido por um morcego hematófago contaminado.

Marciano ficou internado na unidade de saúde entre outubro de 2008 e setembro de 2009 e o caso tornou-se referência internacional para o tratamento da doença. Durante o internamento, ele foi submetido a diversos procedimentos, a maior parte com sabe no Protocolo de Milwaukee, criado pelo norte­americano Rodney Willoughby, que, em 2004, conseguiu tratar uma paciente com raiva com sucesso.

Sequelas

Apesar da cura, Marciano ficou com sequelas. Ele tem dificuldade para andar, falar, além de crises convulsivas. Desde o caso dele o Oswaldo Cruz não recebia paciente com suspeita da doença.

Da Folha de Pernambuco