Mulher de 50 anos era mantida em cárcere privado pelo filho em Serra Talhada, no Sertão de PE

Policiais Militares da Equipe GATI do 14º BPM foram acionados pelo Ministério Público, através do Promotor de Justiça Dr. Vandeci Souza Leite, determinando que, o efetivo policial acompanhasse a psicóloga, a assistente social e uma irmã da vítima que, segundo denuncia, encontrava-se em “cárcere privado”. Chegando na Vila Militar no bairro da Cohab em Serra Talhada-PE, encontraram a vítima R .M. F. S., 50 anos, viúva, agricultora, presa, dentro da residência, aparentemente desequilibrada e em surto psicótico, onde os policiais tiveram que arrombar a porta para poder retirá-la, tendo em vista, o acusado C. A. F. S., 30 anos, solteiro, pedreiro (seu filho), não se encontrar na casa, pois havia se evadido ao perceber a presença do policiamento. Foi constatado que não havia a mínima condição de se habitar naquela residência, pois não tinha água, luz, higiene, nem móveis, caracterizando abandono de incapaz, levando em consideração que a vítima sofre de problemas mentais. Logo após, na presença das testemunhas e assistentes do CAPS, conduziram a vítima até o Hospam para receber atendimento médico pelo Dr. Paulo Mendonça, ficando assim, à disposição daquele hospital e familiares.

A Equipe PM participou que, por volta das 21h00 desta data, o imputado, que havia fugido, apresentou-se de livre e espontânea vontade no 14º BPM, conforme consta no BO nº 1410/2016, onde foi encaminhado e entregue ao Dr. Olegário, Delegado de Policia Civil, na 177ª DPC de Serra Talhada-PE para as providências cabíveis.