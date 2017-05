Mulher é assassinada a tiros no Centro de Serra Talhada

Uma mulher identificada como Ednairan Pereira dos Santos, 26 anos, foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (03), na Rua Capitão Hemetério, no Centro de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Ednairan era garota de programa e teria discutido com um homem, sendo morta com um tiro na cabeça dentro de casa. Ainda de acordo com informações, um homem não identificado, se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Após a prática do crime, o algoz se evadiu, tomando destino ignorado.

Com esse assassinato sobe para quinze o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú.