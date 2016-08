Mulher é detida após agredir amante do marido em Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Uma mulher de 35 anos, foi detida após agredir com tapas e puxões de cabelo uma jovem de 23 anos, que declarou a polícia ser amante do marido da agressora. O fato aconteceu no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da Operação Polígono do 14º BPM, Equipe de Sítio dos Nunes, foram acionados pela Central de Operações para verificar uma ocorrência de agressão, onde a vítima M. G. L. dos S., se encontrava na Sede do 14º Batalhão. A vítima relatou aos policiais que a esposa do seu amante chegou em sua residência, bateu na porta e quando ela abriu já foi logo sendo agredida com tapas e puxões de cabelo. O efetivo se dirigiu à casa da imputada M. de F. da C., e ao localizá-la perguntaram se a mesma havia cometida a citada agressão contra a vítima e ela respondeu que sim.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a DP para que fossem tomadas as devidas providências.