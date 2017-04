Mulher é vitima de violência sexual no Sítio Pau Ferro em Salgueiro

Uma mulher, de 22 anos, foi estuprada no Sítio Pau Ferro, na Zona Rural de Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o registro foi feito nessa sexta-feira (07), mas a ocorrência teria acontecido no dia anterior.

A vítima declarou que seguia pela Vila de Pau Ferro com o cunhado quando um homem apareceu e começou a agredi-la. O autor do estupro teria rasgado as roupas da moça e estuprado-a. O cunhado da mulher, que presenciou o crime, fugiu pela caatinga.

A mulher relatou ainda que ficou desacordada e que ainda foi socorrida pela mãe do agressor e pelo cunhado. Mesmo com a presença de outras pessoas, o autor do estupro ainda retornou e tentou agredi-la novamente com um pedaço de madeira. O criminoso foi localizado após denúncia e preso em flagrante. (G1)