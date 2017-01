Um acidente deixou uma mulher de 28 anos ferida na madrugada desta segunda-feira (23) na BR-232 em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro colidiu transversalmente com uma van após tentar cruzar a rodovia.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Bezerros. (G1)