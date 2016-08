Mulher flagra jovem furtando sua residência em Serra Talhada

Uma mulher de 40 anos, flagrou um jovem de 19 anos, furtando sua residência nessa quarta-feira (31), no bairro Vila Bela em Serra Talhada-PE.

Policia Militar do 14º BPM foram solicitados pela vítima C. dos S. F., informando que teria sido furtada, que quando retornava da casa da sua vizinha escutou um barulho dentro de casa e avistou o imputado B. J. da S., mexendo nas suas coisas, ao perguntá-lo o que fazia no local, o mesmo respondeu que estava procurando o filho da mesma, foi quando a vítima deu por falta do seu celular e viu quando o imputado saiu correndo com o celular na mão.

A guarnição localizou o imputado e o mesmo foi conduzido até a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.