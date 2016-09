Mulher morre após carro capotar, no Sertão de Pernambuco

Uma mulher de 33 anos morreu, na madrugada desse domingo (11), em um acidente de carro em Dormentes, no Sertão de Pernambuco. No veículo ainda estavam dois homens. Um deles ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Universitário (HU), em Petrolina, também no Sertão do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na PE-635. O carro onde a vítima e mais dois homens estavam, capotou. A mulher, que vinha no banco do passageiro, morreu no local. Um outro ocupante do veículo quebrou a perna e foi socorrido para o Hospital Universitário.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. (G1)