Muro cai devido à chuva e deixa uma pessoa ferida em Serra Talhada

Fortes chuvas foram registradas na última terça-feira (31) em Serra Talhada, no Sertão. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foram registrados mais de 23 mm de água e ainda há previsão de mais chuvas no município para esta quarta (1º) e quinta (2).

“É comum chover esse período no Sertão. Esse é o período chuvoso da região”, informou o meteorologista Ronilson Ferreira. Apesar da alegria dos moradores, a chuva também trouxe danos em alguns pontos do município.

Um muro de uma construção caiu em uma casa vizinha duas mulheres se encontravam na residência, uma acabou sofrendo ferimentos leves. “Logo em seguida foram chamar os bombeiros, eles vieram e interditaram tudo e ela foi para casa da sobrinha dela”, disse a agricultora Ivanira Luzia. (G1)