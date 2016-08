Na Caxixola, Luciano anuncia construção de Posto de Saúde, laboratório e Conselho Tutelar

A chapa majoritária da coligação “O Trabalho Vai Continuar”, Luciano Duque e Márcio Oliveira – prefeito e vice – foram recebidos com grande festa no bairro da Caxixola. O bairro que foi contemplado com investimentos importantes de Luciano Duque ficou pequeno ao receber a maior carreata já realizada, neste inicio de campanha eleitoral.

Além da linda e gigantesca fila de carros, uma verdadeira multidão tomou conta das principais ruas do bairro. Por onde passava, acompanhado de seu vice, do deputado Augusto César, de candidatos a vereador, cabos eleitorais e da militância vermelha, Luciano e Márcio receberam o abraço, o aperto de mão e o aceno sincero dos moradores da Caxixola em prol da sua reeleição.

Sem esconder a satisfação de receber o gesto de apoio, em massa da população, Luciano não só agradeceu pela receptividade, como também elencou ações que foram empreendidas na Caxixola, e anunciou novas ações.

“Eu agradeço a todo o povo da Caxixola. O bairro que nós construímos a Praça do CEU das Artes, um equipamento extraordinário que no esporte tem a pista de skate, tem pista de caminhada, tem quadra de esportes, pra cultura tem um teatro, um cinema, pra tecnologia nós temos informática, biblioteca e o CRAS. É desta forma que a gente muda à vida das pessoas”, externou o candidato e anunciou:

“Vamos iniciar a construção do no posto de saúde, do novo laboratório, do conselho tutelar…já estamos com os projetos em Brasília, aguardando a aprovação pra iniciar estas obras. A Caxixola, vai se transformar em um grande canteiro de obras, gerando emprego, renda e mudando a vida das pessoas desta comunidade. Vem mais pavimentação, vêm mais investimentos, na saudade e educação”, garantiu Luciano Duque.

O bairro está crescendo muito e já temos um projeto pra ampliar a escola desta bairro e, desta forma que a gente muda a vida das pessoas; trazendo investimentos, trazendo desenvolvimento e com o olhar principalmente no cidadão.

Via Júnior Campos