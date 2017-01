Nasa descobre que dois cometas se aproximam em direção da Terra

Os astrônomos da Nasa descobriram que dois objetos especiais se aproximam da Terra, um deles previsto para chegar à orbita nos próximos dias. De acordo com a agência espacial, a proximidade dos corpos celestes não representa perigo para o planeta.

A Nasa diz também que o cometa C/2016 U1 (Neowise) chegará mais próximo em relação à Terra nas imediações do Sol, no dia 14 de janeiro. Já sobre o segundo objeto, o 2016 WF9, os astrônomos ainda não sabem sua origem com precisão, mas acreditam que o mesmo chegará à órbita no dia 25 de fevereiro. Ainda de acordo com os especialistas, esse último corpo celeste tem pelo menos um quilômetro de diâmetro, visto na última vez no dia 27 de novembro de 2016.

Os cientistas, coordenadores da missão espacial Neowise, relataram ainda que a descoberta foi feita a partir de uma observação de um telescópio com ondas infravermelhas. Recentemente, a agência internacional revelou que não sabia como proteger a Terra em casos de ameaças de algum asteróide, pois as estratégias se resumem apenas aos papéis.

Raros asteroides acabariam com a Terra

Segundo os astrônomos, são raros os grandes asteroides com poder de acabar com a atual civilização. A Nasa ameniza ao dizer que a probabilidade de um deles atingir a Terra é de um em cada 50 ou 60 milhões de anos. Depois de um asteroide exterminar os dinossauros, muitas pessoas ainda pensam que o próximo poderá acabar de uma vez a Terra.