Náutico e Sport se reencontram em clássico de esperança x vantagem

Náutico e Sport se reencontram neste domingo (23), às 16h, na Arena Pernambuco. O jogo vale vaga na final do Campeonato Pernambucano. Porém, mais do que isso, o Clássico dos Clássicos promete ir além da tradicional rivalidade. É o confronto da esperança versus a vantagem.

Dois minutos. Foi esse o tempo necessário para mudar a história do duelo passado entre Sport e Náutico, válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Timbu vencia por 2×1 até os 44 minutos, mas sofreu dois gols relâmpagos e acabou derrotado por 3×2, na Ilha do Retiro. Se em pouco mais de 12 segundos foi possível alterar o rumo de uma partida, imagine então o que pode acontecer em 90 minutos?

Das lições que foram deixadas no Clássico dos Clássicos anterior, a mais valiosa é de que nada estará decidido enquanto o árbitro não decretar o final do duelo. Neste domingo, Leão e Timbu se enfrentam na Arena de Pernambuco para saber quem continuará na briga pelo título do Estadual. Os rubro-negros precisam apenas de um empate. Os alvirrubros, de um triunfo por dois gols de diferença. Caso os mandantes vençam por um placar de vantagem mínima, o confronto seguirá para os pênaltis.

Como era de se esperar, o técnico Milton Cruz não confirmou os titulares que encaram o Sport. Mas a equipe alvirrubra não deve ter grandes surpresas. As únicas novidades devem ser na cabeça de área. Com um edema na panturrilha direita, o volante Rodrigo Souza não participou dos treinamentos da semana e está praticamente descartado. Darlan deve ser seu substituto. A outra mudança é por critérios técnicos, com João Ananias perdendo a vaga para Giovanni. Nos demais setores (defesa e ataque), o time não deve sofrer mais alterações.

“Será o quarto jogo que faremos contra eles. Já conhecemos e sabemos dos pontos fortes e fracos. O que aconteceu (no primeiro jogo) foi atípico. Em dois minutos eles viraram o jogo. Mas, das coisas ruins que aconteceram, o lado bom é que ainda dá tempo para virar. Precisamos de concentração total para sair com a classificação”, apontou o zagueiro Tiago Alves.

Na Praça da Bandeira o clima de decisão nunca esteve tão latente para o Pernambucano. Colocado como segundo plano no planejamento inicial, o Estadual acabou se tornando uma das prioridades do Sport. Prova disso é que o time poupou quatro atletas importantes no meio da semana, na dramática classificação contra o Joinville, pela Copa do Brasil. Descansados, o volante Rithely, o meia Diego Souza e os atacante Rogério e André estarão à disposição do treinador Ney Franco. Para conseguir contar com força máxima o comandante leonino aguarda apenas por Ronaldo Alves. Após 15 dias de molho por uma lesão na coxa direita, o zagueiro iniciou a transição para os trabalhos com bola e deve ter presença confirmada nio clássico decisivo deste domingo.

A tendência é que Ney Franco mantenha o esquema com três volantes, deixando Fabrício e Ronaldo à frente da zaga. Neste caso, Rithely passa a ter uma função de armador quando o time obtém a posse de bola, ajudando Diego Souza na criação. Essa empolgação passou para a torcida, que esgotou os 5.800 bilhetes disponíveis de antemão para os visitantes em menos de 24h, segundo a assessoria da Arena de Pernambuco. Além disso, os rubro-negros ganharam posteriormente mais três mil ingressos para o setor norte inferior.

FICHA DE JOGO

Náutico

Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Darlan, Giovanni, Marco Antônio e Dudu; Erick e Anselmo. Técnico: Milton Cruz

Sport

Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves (Matheus Ferraz), Durval e Mena; Fabrício, Ronaldo, Rithely, Diego Souza e Rogério; André. Técnico: Ney Franco

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse (ambos do RJ)

Transmissão TV: Globo e Premier FC

Da Folha de Pernambuco