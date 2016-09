Náutico perde de virada para lanterna Sampaio Corrêa

Com seis jogadores diferentes no elenco titular, o Náutico foi até São Luís do Maranhão tentar recuperar o prejuízo para não se distanciar tanto do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, contra o Sampaio Corrêa, o Timbu perdeu por 4×3 para o lanterna da competição. O time alvirrubro começou vencendo, tomou o empate, ampliou novamente, sofreu a virada, diminuiu, mas não conseguiu sair com a vitória.

Os gols do Náutico foram marcados por Vinicius, duas vezes, e Igor Rabello. Os quatro gols do Sampaio foram divididos igualmente entre Pimentinha e Elias.

O resultado não modificou a posição do Náutico na tabela, em 8º lugar, mas a distância para o G4 aumenta para sete pontos. A vitória também não tira o time maranhense da lanterna, agora com 17 pontos, cinco a menos que o vice-lanterna Joinville.

EMPATE NO PRIMEIRO TEMPO

O Náutico começou pressionando o frágil Sampaio Corrêa. Aos oito minutos, Vinícius tentou um lançamento que, forte demais, ficou com o goleiro Rodrigo Ramos. Todas as vezes que o adversário chegava no campo alvirrubro, a defesa logo tratava de recuperar a posse de bola.

Superior no jogo, o Náutico abriu o placar aos 17 minutos. Maylson tocou para Rony na entrada da área maranhense. O atacante recuou para Vinícius, que chutou forte no ângulo, marcando um golaço, o primeiro em seu retorno ao time alvirrubro.

O gol de Vinícius fez o Náutico relaxar em campo e o tricolor maranhense passou a investir mais no ataque. Aos 36 minutos, Pimentinha recebeu lançamento em profundidade e, completamente desmarcado dentro da área alvirrubra, chutou direto para o gol, empatando a partida.

VIRADA MARANHENSE

O segundo tempo mal começou e, Pelo lado direito, Hugo trabalhou a bola com Jefferson Nem. O atacante cruzou para Vinícius dentro da pequena área, que marcou seu segundo gol na partida, colocando o Náutico novamente a frente do placar.

Ainda no início desta etapa, Maylson precisou ser substituído, após sofrer nova falta dura. No primeiro tempo, o jogador foi vítima de um carrinho e depois sentiu dores no mesmo lugar. Rodrigo Souza voltou a campo, após 70 dias afastado, por causa de uma lesão sofrida contra o Brasil de Pelotas.

Em lance polêmico, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Sampaio, em lance entre Igor e Pimentinha. Elias cobrou com tranquilidade e empatou novamente. Logo na jogada seguinte, Adalberto cometeu falta em Pimentinha dentro da grande área e Elias virou em novo pênalti.

O Náutico tentou atacar e o goleiro Rodrigo afastou o perigo. No contra-ataque, Pimentinha recebeu livre na grande área, ampliando ainda mais a vantagem do time maranhense.

O técnico Alexandre Gallo tirou o lateral Joazi e colocou o atacante Yuri Mamute, puxando Negretti para cobrir o lado direito. Aos 37 minutos, Mamute levantou pela esquerda e o zagueiro Igor Rabello, de cabeça, diminuiu o placar.

O Timbu tentou pressionar o Sampaio Corrêa, mas o placar não mudou, encerrado em 4×3.

FICHA DA PARTIDA – SAMPAIO CORRÊA 4 x 3 NÁUTICO

Sampaio Corrêa: Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, Wagner Fogolari, Eder Sciola e Renan Luis; Tassio, Diogo Orlando e Rayllan (Gustavo Marmentini); Pimentinha (Felipe Baiano), Elias e Enercino (Jean Carlos). Técnico: Flávio Araújo

Náutico: Rodolpho; Joazi (Yuri Mamute), Igor Rabello, Adalberto e Gastón; Negretti, Maylson (Rodrigo Souza) e Vinícius; Hayner (Hugo), Jefferson Nem e Rony. Técnico: Alexandre Gallo

Série B (23ª rodada). Local: estádio Castelão, São Luís (MA). Árbitro: Caio Vieira (RN). Assistentes: Flavio Gomes Barroca e Vinicius Melo de Lima (ambos do Rio Grande do Norte). Gols: Vinícius (N), Pimentinha (S), Vinícius (N), Elias (S), duas vezes, Pimentinha (S) e Igor Rabello (N). Cartões amarelos: Joazi (N), Rayllan (S), Pimentinha (S) e Adalberto (N) Público: 2.769 Renda: R$ 15.620.

Do Blog do Torcedor