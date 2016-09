No bairro IPSEP, Luciano lembra o fim da poeira e da lama, anuncia construção de escola e inauguração de 3ª UBS

Uma multidão foi às Ruas do bairro do IPSEP, nesta terça-feira (13), para receber Luciano Duque e Márcio Oliveira; candidatos a prefeito e vice pela coligação “O Trabalho vai Continuar”.

Antes de chegar ao Bairro para mais um porta a porta, Luciano e Márcio ‘puxaram’ uma linda carreata, que partiu da ‘Pracinha Lampião’. Durante todo o trajeto, os carros e motos do “Movimento 13”, tomaram conta de Ruas e Avenidas.

Ao término do percurso, Luciano e Márcio receberam abraços, aperto de mão, mensagens de apoio e gestos de carinho. Já no palco do ‘caminhão 13’, antes ouvir os candidatos a vereadores, prefeito e vice, o público foi surpreendido com a exibição de um vídeo do ex-presidente Lula, abonando a candidatura de Luciano Duque.

“Muito me emociona, em receber o apoio do ex-presidente Lula, quando nos referenda a nossa candidatura, por que acredita no projeto que estamos construindo, juntos com o povo de Serra Talhada. A verdadeira mudança acontece a cada dia, quando trazemos investimentos que muda a vida das pessoas”, externou o candidato após o vídeo de Lula.

Luciano ainda lembrou o antes e o depois do Bairro: “Lá atrás, quando eu passei aqui em 2012, eu vi lama e poeira e, nós asfaltamos e calçamos quase 30 ruas neste Bairro. É uma revolução na vida destas pessoas. O povo do IPSEP, não anda mais na poeira e na lama, mas pisa no asfalto”, comemorou em alto e bom tom e garantiu: “Assumo o compromisso que vou continuar com o projeto de asfaltamento desse Bairro”.

Luciano Duque ainda listou ações que foram entregues aos moradores, garantiu a construção de uma escola, e anunciou entregar a 3ª UBS – Unidade Básica de Saúde.

“Aqui construímos Creche, Unidade Básica de Saúde e vamos construir uma escola com 12 salas, que vai atender todo o bairro do IPSEP. Até o final do ano, assim que o Ministério da Saúde nos autorizar estaremos inaugurando mais uma Unidade Básica de Saúde, neste Bairro”, disse e acrescentou:

“A partir de outubro, nós teremos médicos oncologista, e estamos fazendo uma parceria, com um médico para implantar o serviço de oncologia, com radioterapia e fisioterapia, aqui na Clínica São Francisco, e desta forma tirar o sofrimento da vida das pessoas”, revelou Luciano.

