No Borborema, Luciano comemora melhorais no bairro e anuncia a entrega de uma escola moderna

A caravana do ‘Movimento 13’, esteve nessa sexta-feira (02), no Bairro da Borborema, e como não podia ser diferente, Luciano Duque e Márcio Oliveira, candidato a prefeito e vice, pela coligação “O Trabalho vai Continuar” foram recebidos com uma grande festa.

Por onde passavam, durante o porta a porta, os candidatos recebiam mensagens de apoio e agradecimentos pelas ações que foram empreendidas no Bairro, como a construção da Unidade Básica de Saúde da Família, Creche e pavimentação de ruas.

No palanque do ‘Caminhão 13’, Luciano Duque não escondeu a emoção e, ao ressaltar a felicidade de voltar ao Borborema.

“Orgulho-me muito de passar nesse chão aqui, e olhar para a Unidade Básica de Saúde que construímos. Eu me envergonhava, quando chegava ao posto de saúde aqui, da Borborema, numa casa improvisada, que se quer tinha uma cadeira de dentista, por que não cabia na casa. Mas, hoje tem cadeira de dentista, tem medicamento, tem médico, tem enfermeiro, tem atendimento de qualidade, e é desta forma que a gente governa, fazendo a verdadeira mudança e atendendo aqueles que sempre foram esquecidos”, reforçou Luciano.

Luciano não escondeu a emoção após exibição de filme, onde em testemunhal os moradores agradecem pelos serviços prestados nos equipamentos de saúde e de educação.

“Nós vemos passar no filme, aquela creche maravilhosa, bonita que tem uma atendimento de qualidade. Eu me emocionei quando o mototaxista dizia tinha medo deixar o seu filho, e que hoje deixa o seu filho que está sendo tratado com muito amor e carinho, por que tem com leitinho, fralda, banho e pessoas que cuidam. Quem já viu isso em Serra Talhada, minha gente?”, questionou.

Luciano Duque ainda assegurou que “em breve estaremos entregando uma escola, por trás da caixa d’ água. Vai ser um das escolas mais modernas que vamos entregar em Serra Talhada, com notebook, data show, quadra coberta, refeitório e com todos os equipamentos necessários, para se construir uma educação de qualidade.”

