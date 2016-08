No distrito de Varzinha, Luciano garante construção de Creche e diz ter orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores

O “Movimento 13” esteve neste domingo (28) do distrito de Varzinha. O ato político da coligação o “Trabalho vai Continuar”, que tem como candidato a prefeito Luciano Duque e Márcio Oliveira – vice tomou conta da Avenida Orlando Lima, que recebeu intervenção da Prefeitura Municipal, com a implantação de asfalto em toda sua extensão.

No palco do ‘Caminhão 13’, após os discursos de candidatos a vereador da região, do deputado estadual Augusto César e de Márcio Oliveira; Luciano Duque garantiu construir uma Unidade Educacional Infantil no distrito, comemorou o término do asfalto da Avenida Orlando Lima e voltou a enaltecer o ex-presidente Lula e a presidente Dilma.

“Nós vamos construir uma creche, que hoje é atualmente uma UBS. Que vocês tenham; as mulheres trabalhadoras dessa comunidade aonde deixar os seus filhos, com atendimento de qualidade para suas crianças. Se eleito for, vamos trazer ensino médio aqui pra Varzinha e Caiçarinha. Essa Avenida é fruto do sonho desta comunidade, o desejo do povo que foi atendido e nós transformamos uma obra de pedra, uma obra de areia que se transformou em asfalto, que hoje embeleza esta Avenida Orlando Lima, aqui nessa comunidade”, comemorou e acrescentou:

“Quero dizer que tenho muito orgulho de ser prefeito de minha terra, pelo o Partido dos Trabalhadores e, ter o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior presidente da história deste país, e através do presidente Lula e da presidente Dilma temos conseguido mudar a vida das pessoas”, reforçou.

