No Sertão de PE, açudes armazenam água após chuva em Salgueiro

Na zona rural de Salgueiro, os agricultores estão mais animados com a chuva dos últimos dias do Sertão Central. Em algumas localidades já tem açudes com muita água armazenada, o que é um alívio pra quem mora na área de sequeiro. O maior açude do município, no Povoado de Algodões, que há um ano estava completamente vazio, agora apresenta um outro cenário.