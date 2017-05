Assisão, orgulho de Serra Talhada completa 78 anos

Nascido e criado em Serra Talhada-PE, Francisco de Assis Nogueira, nacionalmente conhecido como Assisão, há 55 anos se destaca como o maior forrozeiro do Nordeste. Desde muito cedo Assisão percebeu o dom para cantar. Aos 11 anos o artista (ainda anônimo) já compunha hinos para escola que estudava e chamava a atenção de professores e coordenadores pela poesia que suas letras traziam.

Foi nos anos 70 que Francisco de Assis Nogueira começou a virar Assisão para o país inteiro. Ganhando destaque na mídia, nessa mesma época, Assisão foi convidado para inaugurar a TV Cultura de São Paulo. Foi após essa aparição que os convites não pararam de chegar e o Rei do Forró foi convidado para participar do programa do Chacrinha e do Fantástico da Rede Globo, o que alavancou ainda mais sua carreira. Foi nessa década que Assisão ficou famoso e ganhou espaço nas paradas de sucesso do Brasil inteiro.

Mas no começo nem tudo foi fácil, o cantor ganha espaço midiático e com isso atrai para si o olha de censura. Naquele tempo o Brasil vivia um período em que não havia liberdade de expressão e qualquer produção cultural contraditória às doutrinas militares era censurada. Assisão chegou a ser interrogado pela polícia federal que o comparou a Geraldo André, cantor nordestino que foi torturado pelo Governo Militar e exilado do Brasil pelo conteúdo das músicas: “Porta Estandarte”, “Aroeira” e”Pra não dizer que falei das flores”, que se tornaram ícones da oposição ao regime militar de 1964. Nessa época, diversos brasileiros tiveram que sair do país para fugir da repressão. Alguns deles foram: Raul Seixas, Chico Buarque e Caetano Veloso que foi preso acusado de subversivo devido suas letra que também opunham o então regime.

Resistente ao DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas), Assisão acaba por influenciar outros artistas que também eram fortemente investigados, como Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Felizmente o Rei do Forró só perdeu alguns minutos da música “Ponto de Vista” e teve o sucesso “Esquenta Moreninha”, que contém conotação sexual, censurada.

Hoje com 78 anos, o cantor traz na bagagem uma carreira invejável, muitos trabalhos e histórias para contar. Sua carreira já soma mais de cinco décadas de muito sucesso. Quem nunca dançou forró embalado ao som das músicas como: “Forró Pesado”, “Peixe Piaba”, Pau nas Coisas”, Esquenta “Moreninha”, “Forró do Sertão” ou “Pequenininha”, que já conta com 258 regravações.

Ao todo o cantor soma 46 discos gravados e mais de 700 composições, entre elas algumas regravadas por grandes nomes da música brasileira como: Elba Ramalho, Fagner, Trio Virgulino, Trio Nordestino e etc.

Muito conhecido pelas letras ambíguas, Assisão já recebeu o título de Compositor do Absurdo, foi também coroado o Rei do Forró.