Nove cidades de PE não registram homicídios em 2016, diz secretaria

Nove municípios de Pernambuco não registraram homicídios até esta segunda-feira (29). De acordo com levantamento da Secretaria de Defesa Social, as cidades sem homicídios são Brejinho, Calumbi, Dormentes, Granito, Ibirajuba, Ingazeira, Itacuruba, Orobó e Saloá.

A Secretaria divulgou o balanço do número de homicídios dos últimos cinco anos nos nove municípios. De 2011 a 2016, Brejinho registrou dois homicídios, Calumbi dois, Dormentes 13, Granito cinco, Ibirajuba dez, Itacuruba seis, Orobó 15 e Saloá 22. O município de Ingazeira registrou apenas um homicídio, no ano de 2012.

O diretor da Diretoria Integrada do Interior (Dinter) 2, José Rivelino, disse que “a prevenção tem eficácia quando o criminoso tem a certeza de um castigo”. Segundo ele, os policiais focam no combate aos crimes violentos, como o homicídio.

“Seguimos as diretrizes do ‘Pacto pela Vida’. É feito um monitoramento diário dos policiais e mensal quando apresentados os números ao governo”, explicou Rivelino. Ele disse que são feitos planos de ações para conter a violência nos municípios e foi registrado também um aumento no número de inquéritos resolvidos na área da AIS-20, que contempla 12 cidades. (G1)