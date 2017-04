Número de acidentes em rodovias federais de Pernambuco sobe 10% na Semana Santa, diz PRF

ntre a quinta-feira da Semana Santa (13) e o Domingo de Páscoa (16), 50 pessoas ficaram feridas e três morreram em 69 acidentes registrados em rodovias federais que cortam Pernambuco. O número de colisões é 10% maior do que o computado no mesmo período de 2015, quando foram contabilizadas 63 ocorrências. No ano passado, houve 49 feridos e o mesmo número de mortes. Esses dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado, que divulgou, nesta segunda-feira (17), o balanço da ‘Operação Semana Santa’.