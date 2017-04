Número de acidentes na Operação Tiradentes reduz 60% no Sertão de PE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã dessa segunda-feira (24) o balanço da Operação Tiradentes realizada nas rodovias do Sertão pernambucano, de 20 a 23 de abril. De acordo com a PRF, o número de acidentes caiu 60% em relação ao ano passado.

Em 2016, foram registrados durante a Operação Tiradentes na região 10 acidentes com 14 feridos ao todo. Este ano, foram 4 acidentes e dois feridos, com isso houve também diminuição no número de feridos de 85%. Apesar desta redução, a PRF registrou este ano uma morte, que não foi constatado na Operação do ano passado.