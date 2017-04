Número de acidentes tem redução durante Operação Semana Santa nas rodovias do Sertão de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (17) o balanço da Operação Semana Santa, encerrada às 11h59 deste domingo (16). Nas rodovias que cortam os municípios do Sertão de Pernambuco, como Petrolina, o número de acidentes caiu em 62%, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o inspetor chefe da PRF em Petrolina, Paulo Lima, a Operação de 2017 foi mais tranquila em relação à do ano passado. “Iniciamos a Operação com 40 policiais em escala de serviço de trabalho. Tivemos uma redução no número de acidentes. Tivemos aumento no número de abordagens. Foram resultados satisfatórios. O trabalho só foi satisfatório porque fizemos um planejamento adequado. Utilizamos equipamentos como radar e etilômetro”, disse Paulo Lima.