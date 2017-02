Número de cliente de planos odontológicos cresce em Pernambuco, apesar da crise econômica

Entre janeiro de 2016 e o primeiro mês de 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) registrou em Pernambuco uma queda de 1,9% no número de clientes de planos de saúde de assistência médica. Apesar da crise econômica, no mesmo período, cresceu 11,5% a quantidade de pessoas que contrataram serviços de assistência odontológica.

No estado, no entanto, o aumento do número de pessoas que usam os planos de dentista foi maior. No Brasil, a quantidade de clientes de planos odontológicos cresceu 4,85%, na comparação entre o primeiro mês de 2016 e 2017.