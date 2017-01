Número de mortes por intoxicação e ataques de animais peçonhentos sobe 62% em Pernambuco

Em 2016, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox-PE) registrou 83 mortes por intoxicação ou ataques de animais peçonhentos. O número é 62% maior em relação a 2015, quando a unidade notificou 51 óbitos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do estado nesta terça-feira (17).

No ranking das causas de morte, em primeiro lugar aparece o agrotóxico agrícola conhecido como “chumbinho”, com 49 casos. Em seguida, estão os óbitos provocados por medicamentos e picadas de serpente, com 10 casos cada.