Olimpíadas científicas promovidas pelo IFPE têm inscrições abertas

Escolas interessadas em participar da segunda edição da Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astrofísica e da primeira edição das olimpíadas Pernambucana de Física e Pernambucana de Foguetes têm até o próximo dia 15 de setembro para se inscrever. As competições científicas são organizadas pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e instituições de todo o estado podem participar.

As escolas podem se inscrever através de um formulário específico, que deve ser encaminhado por e-mail. A partir daí, haverá um prazo para a realização da competição com os alunos, em suas próprias dependências.

No caso da competição de física, a prova deve ser aplicada no dia 7 de outubro. Já na competição de astronomia e astrofísica, a prova deverá ser aplicada no dia 30 de setembro. Os resultados da Olimpíada Pernambucana de Foguetes devem ser entregues até a mesma data.

As competições, que são gratuitas, funcionam como preparação para as etapas nacional e internacional de cada área. Segundo o IFPE, a ideia das competições é difundir o conhecimento e incentivar a pesquisa científica entre os estudantes de ensino médio do estado. Os alunos que participarem receberão certificado e serão classificados para receberem medalhas.

Para se inscrever, as escolas interessadas devem entrar em contato pelos e-mails[email protected] (Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica),[email protected] (Olimpíada Pernambucana de Foguetes) e [email protected](Olimpíada Pernambucana de Física), solicitando o formulário. (G1)