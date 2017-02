Ônibus de empresa de turismo é assaltado, no Sertão de Pernambuco

Criminosos armados assaltaram um ônibus de uma empresa de turismo, na madrugada dessa quarta-feira (08), na BR-428, entre os municípios de Orocó e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Os bandidos levaram pertences do motorista e dos passageiros. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o ônibus foi localizado pela Polícia Militar na entrada do Projeto Brígida, Zona Rural do município. Em depoimento o motorista disse que foi seguido por uma caminhonete, com cinco homens armados, que o obrigaram a levar o veículo até uma estrada de terra.

Os bandidos levaram os documentos do motorista e pertences dos 40 passageiros que estavam no ônibus. Após o assalto os criminosos fugiram em direção a cidade de Cabrobó. (G1)