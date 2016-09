Operação apreende dinamites, fuzil e munições de assaltantes em Salgueiro, no Sertão de PE

Nessa segunda-feira (12) foi realizada uma operação nas proximidades do Sítio Monte Alegre em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A ação conjunta entre a Polícia Federal e o 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM) resultou na apreensão de explosivos, um fuzil e munições.

De acordo com o delegado de Polícia Federal, André Beltrão, o material foi encontrado através de uma denúncia anônima. “Estivemos no local durante a prisão do assaltante, José Ari Dantas, mas não tinhámos encontrado o armamento pertencente ao seu possível bando de assaltantes. Fomos novamente ao local e conseguimos fazer a apreensão”.

Foram apreendidas 15 bananas de dinamite, um fuzil calibre 7mm, 93 munições calibre 7mm, dois coletes balístico pertencente a uma empresa de valores, uma capa de colete balístico pertencente a outra empresa de valores, um gorro comando, um par de luvas e um chapéu camuflado.

O material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. (G1)