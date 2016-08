Operação conjunta entre PM e PF erradica mais de 7 mil pés de maconha, no Sertão de PE

Nessa quinta-feira (25), durante Operação ribeirinha na Ilha do Remanso, na zona rural de Orocó, no Sertão pernambucano, foi desencadeada operação conjunta entre os efetivos do GATI da 2ª CIPM e Polícia Federal, sendo localizadas duas plantações de cannabis sativa lineu (maconha), com mais de 7.000 mil pés da erva em fase de colheita.

No local foi encontrado também 4 (quatro) sacos da droga pesando 30kg pronta para consumo. Toda plantação foi erradicada e incinerada juntamente com a droga pronta, e uma amostra encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro conforme o B.O nº 783/16 para serem adotadas as medidas de praxe.