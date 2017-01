Operação em Pernambuco desarticula quadrilha de assaltantes e prende 10 pessoas, entre elas serra-talhadenses

A Polícia Militar realizou durante a terça-feira (17) a “Operação Maracajás”, no Agreste e Sertão de Pernambuco. A ação tem o intuito de desarticular uma quadrilha que praticava assaltos no Bairro Alto do Moura, em Caruaru.

Segundo a PM, a operação começou no Sítio Taquara e resultou na prisão de três pessoas. No Sertão, em Arcoverde e Serra Talhada, mais sete suspeitos foram presos, entre eles estava um policial militar.

Foram apreendidos durante a “Maracajás” quarto carros, uma motocicleta e três armas de fogo. O resultado da operação será divulgado pela Polícia Civil. A data do balanço não foi anunciada pela polícia. (G1)