Operação “Força no Foco” apreende armas, drogas e prende suspeitos em Serra Talhada

A Operação “Força no Foco”, desencadeada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), através da Diretoria Integrada do Interior-2 (DINTER-2) e da Gerência de Controle Operacional do Interior-2 (GCOI-2) na área de atuação do 14ºBPM, continua sendo efetuada a todo vapor pelos diversos órgãos operativos daquela Secretaria: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística e Lei Seca.

Na manhã dessa quarta-feira (19), as ações se concentraram no cumprimento de diversos Mandados de Busca e Apreensão e Mandados de Prisão, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), em diversos alvos espalhados na cidade de Serra Talhada, bem como o lançamento de um grande número de policiais espalhados em diversos pontos cidade, atuando em blitz e bloqueios previamente elencados pela Seção de Planejamento do 14ºBPM.

Segundo o Ten Cel Figueiredo, comandante do 14º BPM, “a Operação “Força no Foco”, em sua primeira ação, terá uma duração de 48 horas, buscando saturar as áreas de riscos da Capital do Xaxado e combatendo o aumento de CVLIs e CVPs em nossa circunscrição. O efetivo está empenhado na manutenção da ordem e na busca pela tranquilidade da nossa sociedade. O coronel ainda falou que: “as ações integradas estão surtindo um efeito muito positivo para nossa cidade.” Completou o comandante.

Durante as ações realizadas, na terça-feira (18) para essa (19), até o fechamento desta matéria, foram apreendidas: 01 (uma) espingarda, calibre 20, 12 (doze) munições calibre 38 e 03 (três) Mandados de Prisão cumpridos, 01 (uma) moto apreendida e aproximadamente 423 (quatrocentas e vinte e três) pedras de crack apreendidas na cidade de Serra Talhada.

De Nayn Neto