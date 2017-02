Operação Lei Seca será intensificada no interior de PE durante o carnaval, diz PM

Com a aproximação do carnaval 2017, a operação Lei Seca começa a ser intensificada no interior de Pernambuco. De acordo com o coordenador da Lei Seca no Estado, coronel Luciano Nunes, as operações visando o carnaval já tiveram início.

No primeiro final de semana de fevereiro, a operação foi realizada em algumas cidades. “Particularmente aqui em Caruaru, Garanhuns, e a região Metropolitana. A gente fez uma ação também muito forte em Serra Talhada”, afirmou o coronel.

De acordo com o coronel, para a fiscalização em Bezerros durante o período carnavalesco, a Polícia Militar vai contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). ” A cidade se comporta de forma diferente no carnaval e todas a pessoas estão transitando sem veículos, então a gente tem que fazer as nossas fiscalizações paralelas a BR, então preciso do apoio da PRF”, disse ele. (G1)