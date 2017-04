Operação Lei Seca vai ser intensificada nas estradas de Pernambuco durante o feriadão

A Operação Lei Seca será intensificada durante o feriadão de Semana Santa em Pernambuco. A partir de quinta-feira (13), equipes realizam blitzes nas rodovias que recebem o maior fluxo de veículos. Até domingo (14), há ações no Grande Recife, praias dos Litorais Norte e Sul, além de cidades do Agreste como Caruaru, Gravatá e Garanhuns, e do Sertão, como Arcoverde e Afogados da Ingazeira.

Em Caruaru, as ações são realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra) de Caruaru. Todas as blitzes contam com profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PE).