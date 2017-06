Operação mira em esquema de fraude de licitações no interior de Pernambuco

Polícia Civil realiza uma operação, nesta quinta-feira (29), tendo como alvo um esquema de fraude de licitações em João Alfredo , no Agreste de Pernambuco. Segundo as investigações, quatro empresários comandariam o esquema envolvendo contratos de transporte escolar e coleta de resíduos sólidos entre 2013 e 2017.

A Vara da Comarca de João Alfredo expediu 11 mandados de busca e apreensão e outros dez de condução coercitiva. Os contratos alvos do esquema totalizariam aproximadamente R$ 6,8 milhões, segundo a polícia, e teriam beneficiado duas empresas. Um empresário seria o dono verdadeiro das duas, mas utilizaria dos nomes de outras três pessoas. Os detalhes do esquema ainda não foram divulgados.

A operação, denominada ‘Adsumus’, que vem do latim e significa ‘aqui estamos’, começou com uma investigação da Delegacia de João Alfredo, que depois teve apoio do Núcleo de Inteligência da Zona da Mata e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco. Participam do cumprimento dos mandados 75 policiais civis, entre delegados, escrivães e agentes.