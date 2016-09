Operação no Sertão de PE prende assaltante procurado da polícia da BA

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (2), através de uma operação da equipe do Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI), o Núcleo de Inteligência e apoio da Polícia Federal na BR-232 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Ele tinha um Mandado de Prisão do Estado da Bahia e é um dos maiores procurados por assaltos a bancos do estado da Bahia.

Na abordagem, ele encontrava-se conduzindo um veículo clonado. O assaltante confessou a polícia que comprou o carro que conduzia pelo valor de R$1.500 e revelou ainda que a última investida criminosa que participou foi a explosão de uma agência do Banco do Brasil, em Conceição, no estado da Paraíba.

O criminoso estava de posse de R$3.100 em dinheiro. Na operação também foram apreendidos os seguintes materiais: três fuzis cal 7mm, duas doses de repetição cal.12, um rifle cal. 44, 43 munições cal. 7 mm, um carro roubado, uma munição cal 9mm, cinco toucas ninjas, cinco luvas e uma carteira de habilitação falsa. Além de um metro de estopim, sete espoletas e 43 metros de cordão detonante, pesando, aproximadamente, 900 gramas.

O assaltante e todo material foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde foi autuado em flagrante delito.

