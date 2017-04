Operação Semana Santa da PRF inicia nesta quinta (13) no Sertão de Pernambuco

Começou às 0h00 dessa quinta-feira (13) nas rodovias que cortam os municípios do Sertão de Pernambuco a Operação Semana Santa, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação tem o objetivo de intensificar a fiscalização nas rodovias durante o feriado para coibir infrações cometidas pelos motoristas. A Operação segue até o domingo (16).

De acordo com o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Petrolina, Edimael Feitoza, a fiscalização vai ser realizada, principalmente, nos pontos de maior incidência de acidentes. “Temos pontos críticos como a entrada dos projetos de irrigação na BR-428 e também a entrada do residencial Monsenhor Bernardino, em que há muita ocorrência de atropelamentos de pedestres e ciclistas. A Operação também vai se concentrar em outros pontos como próximo à feira da Cohab Massangano e também na Ponte Presidente Dutra, BR-407”, destacou Edimael Feitoza.

Durante as fiscalizações, a PRF tenta inibir infrações como ingestão de bebida alcoólica pelo condutor do veículo, ultrapassagem em local indevido, não uso do cinto de segurança dos passageiros e da cadeirinha por crianças e também excesso de velocidade, com a utilização do radar móvel. 40 policiais estarão trabalhando durante a Operação em escala e haverá reforço de, pelo menos, 50% na equipe nos principais horários de fluxo.

No ano passado, a PRF em Petrolina registrou 8 acidentes, com oito pessoas feridas. “A gente recomenda que o motorista do veículo, antes de pegar a estrada, verifique a situação do veículo e obedeça a sinalização”, disse Feitoza. A Operação Semana Santa acontece em todo o país simultaneamente. (G1)