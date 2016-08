OPORTUNIDADE: Ciee de Serra Talhada divulga 05 vagas para curso de Ocupações Administrativas

O Ciee de Serra Talhada em parceria com o Jornal Desafio Online, divulgou na tarde dessa sexta-feira (26), cinco vagas de aprendizagem para estudantes do ensino médio ou jovens que já concluíram. As oportunidades de estágio são para ocupações administrativas e os concorrentes devem ter entre 18 e 22 anos.

Os estágios disponibilizados são para o Centro da cidade (três vagas) e o bairro Borborema (duas vagas). Os jovens devem ter Carteira de Trabalho, não possuir vínculos de trabalho anteriores e para os homens estar quite com o serviço militar.

O CIEE-PE esta localizado na RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA, 1312. NOSSA SENHORA DA PENHA – SERRA TALHADA. No mesmo prédio da Agência do Trabalho.

Mais informações: 38317257 / 81 992797364 (TIM)