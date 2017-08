Padrasto suspeito de matar enteado de dois anos é julgado em Petrolina

Nessa terça-feira (8), no Fórum Doutor Manoel de Souza Filho, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi realizado o julgamento do padrasto de 19 anos, acusado de matar por espancamento o enteado de dois anos. O crime aconteceu no mês de abril e teve grande repercussão em Petrolina. O réu teve a condenação de 19 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, o menino de dois anos, teria sido espancado pelo padrasto no dia 22 de abril em casa no dia, enquanto a mãe trabalhava. A criança chegou a ser levada ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. O soldado do exército, de 19 anos, suspeito do crime, foi detido e levado para o batalhão do exército.