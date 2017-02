Padres são rendidos e assaltados na BR-232, no Agreste de PE

Quatro padres foram assaltados na madrugada desse sábado (11) na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na BR-232. Os religiosos foram vítimas dos criminosos que interceptaram o veículo das vítimas com outro carro, e efetuaram o assalto.

O carro da Diocese de Garanhuns foi levado pelos suspeitos, além de objetos religiosos e pertences pessoais das vítimas. Um dos padres confirmou que quatro carros da Diocese foram roubados em rodovias de Pernambuco nos últimos oito meses.

Os padres que foram assaltados são das Paróquias de Garanhuns, Itaíba e Caetés e segundo a PM, voltavam da cidade de Aparecida, em São Paulo, onde participaram de um evento religioso da Igreja Católica. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso e o veículo não foi recuperado. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)