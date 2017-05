Pai abandona filho de dois anos após acidente de carro em Petrolina

Um homem, ainda não identificado, abandonou o filho de 2 anos, dentro do carro, após se envolver em um acidente de trânsito nesta quinta-feira (4), na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Quando a Polícia Rodoviária (PRF) chegou ao local, apenas a criança foi encontrada. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu entre dois carros, no quilômetro 187 da rodovia, quando os veículos se chocaram. “Segundo informações do outro carro, o homem que provocou o acidente estava alcoolizado. Para não ser preso deixou a criança, o veículo e fugiu”, disse o PRF Luiz Filho.

“Uma senhora que passava na hora se sensibilizou com a situação e ficou com a criança nos braços até a chegada da equipe. Nós acolhemos o menino e levamos para o Conselho Tutelar da cidade. Estivemos na casa do dono do veículo, mas não conseguimos encontrar o homem porque o carro não estava no nome dele. Uma tia da criança esteve na delegacia e conseguimos confirmar algumas informações”, detalhou Luiz Filho.