Pai e filho são presos suspeitos de tráfico de droga em Serra Talhada

Nessa quinta-feira (16), Policiais da Delegacia de Serra Talhada deram cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juiz de Direito da comarca de Serra Talhada, Dr. Marcus César, na residência de Antonio Limeira da Silva e do seu filho, Júnior Limeira da Silva.

Durante as buscas, foram apreendidas 77 (setenta e sete) pedras pequenas e 07 (sete) pedras de tamanho maior. Segundo a Polícia, as pedras maiores teriam a capacidade de produzir aproximadamente mais 70 pedras, totalizando cerca de 110 gramas do entorpecente.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde ambos foram autuados em flagrante deleito por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao final, pai e filho foram conduzidos à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário e encaminhados à cadeia Pública local, conforme decisão do douto magistrado.

Via Nayn Neto