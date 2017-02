Pai mata filho a facadas após uma discussão no Sertão de Pernambuco

Um jovem de 24 anos foi morto a facadas pelo próprio pai na noite desse sábado (25), na Rua 29, no bairro Quati II, na Zona Norte de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), por volta das 21h, os dois discutiram e entraram em luta corporal. Após a briga, o pai pegou uma faca e perfurou o filho no tórax, que veio a óbito no local.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Petrolina.

O pai fugiu após cometer o assassinato do filho. A polícia fez buscas pela área, mas não obteve êxito. O crime está sendo investigado.

Do G1